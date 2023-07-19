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Оккупанты планируют новые провокации на ЗАЭС, которые приведут к аварии, — ГУР

19 июля 2023 16:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты планируют новые провокации на ЗАЭС, которые приведут к аварии, — ГУР
Запорожская атомная электростанция. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты планируют новые провокации на Запорожской атомной электростанции с применением тяжелого вооружения. Это может привести к масштабной аварии.

Об этом сообщает ГУР.

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В ГУР рассказали, вероятно, в ближайшее время российские захватчики планируют организацию очередной вооруженной провокации на территории временно оккупированной ЗАЭС. С этой целью "Департамент военной контрразведки" ФСБ распространяет среди личного состава оккупационного контингента фейк о подготовке Украины осуществить штурм станции.

"Спецслужба оккупантов утверждает, что в конце июля будет организован "штурм" атомной станции, в котором якобы должны принять участие "штурмовые группы" и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины". Тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции "под чужим флагом", которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты готовят имитационные обстрелы Запорожской АЭС с целью дальнейшего обвинения в них украинских военных.

В ГУР подчеркнули, что такие действия россиян — это акт ядерного терроризма. Украина неоднократно говорила, что только возвращение Запорожской АЭС под полный контроль, а также создание демилитаризованной зоны будет гарантировать безопасную работу станции.

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Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко выразил обеспокоенность возможностью проведения отложенного террористического акта на Запорожской АЭС со стороны России после перехода под контроль Украины. По словам министра, после возвращения станции РФ может на расстоянии организовать там террористическую атаку.

Также мы писали, что российские оккупанты планируют перевести энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции в состояние "горячий останов". Это создаст новые угрозы для станции.

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