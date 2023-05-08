Оккупанты начали мобилизацию жителей Мариуполя

Мобилизация в российскую армию. Фото: росСМИ

В Мариуполе была отправлена на мобилизационную комиссию первая партия местных жителей. Мобилизацию российская оккупационная "администрация" начала с работников бюджетной сферы.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также:

Мобилизация в Мариуполе

По словам Петра Андрющенко, в оккупированном Мариуполе началась мобилизация местных жителей в российскую армию.

Первую "партию" мариупольских мужчин уже отправили на прохождение военной комиссии.

Где и кого мобилизуют

Первыми, как отметил советник официального мэра, мобилизовали работников бюджетной сферы.

Медицинскую комиссию оккупанты проводят в Больнице интенсивной терапии (Вторая больница на ЖМР 17).

"С чем накануне вымышленного Дня победы поздравляю всех первополучателей российского паспорта", — саркастически прокомментировал желание некоторых жителей Мариуполя присоединиться к стране-агрессору Андрющенко.

Напомним, мариупольских школьников заставляют благодарить российских оккупантов. Старшеклассники получили задачу — написать благодарственные письма российским военным.

Также школы во временно оккупированном Мариуполе вынуждены были провести подготовку к 9 мая, согласно российской пропаганде. На окнах учебных заведений появились георгиевские ленты, герб СССР, а также лозунги, благодаря которым оккупанты попытались вернуть город к советским временам.