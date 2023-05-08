Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты начали мобилизацию жителей Мариуполя arrow

Оккупанты начали мобилизацию жителей Мариуполя

8 мая 2023 10:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты начали мобилизацию жителей Мариуполя
Мобилизация в российскую армию. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Мариуполе была отправлена на мобилизационную комиссию первая партия местных жителей. Мобилизацию российская оккупационная "администрация" начала с работников бюджетной сферы.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также:

Мобилизация в Мариуполе

По словам Петра Андрющенко, в оккупированном Мариуполе началась мобилизация местных жителей в российскую армию.

Первую "партию" мариупольских мужчин уже отправили на прохождение военной комиссии.

Где и кого мобилизуют

Первыми, как отметил советник официального мэра, мобилизовали работников бюджетной сферы.

Медицинскую комиссию оккупанты проводят в Больнице интенсивной терапии (Вторая больница на ЖМР 17).

"С чем накануне вымышленного Дня победы поздравляю всех первополучателей российского паспорта", — саркастически прокомментировал желание некоторых жителей Мариуполя присоединиться к стране-агрессору Андрющенко.

Напомним, мариупольских школьников заставляют благодарить российских оккупантов. Старшеклассники получили задачу — написать благодарственные письма российским военным.

Также школы во временно оккупированном Мариуполе вынуждены были провести подготовку к 9 мая, согласно российской пропаганде. На окнах учебных заведений появились георгиевские ленты, герб СССР, а также лозунги, благодаря которым оккупанты попытались вернуть город к советским временам.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас