Оккупанты начали использовать "Азовсталь" для военных нужд

Российские вертолеты перебазировались на площадку на территории "Азовстали"

Российские оккупанты превращают разрушенными ими же Мариуполь в военную базу. В частности, на площадке "Азовстали" разместили боевые вертолеты российской армии.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник официального городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Вертолеты на "Азовстале"

По информации Андрющенко, кроме самолетов, российские оккупанты перебазировали в Мариуполь из других локаций военные вертолеты.

Площадку для вертолетов оккупационные войска обустроили на территории завода "Азовсталь", захваченного россиянами во время штурма Мариуполя последним.

Мариуполь как военная база

Таким образом, российское присутствие в захваченном и разрушенном Мариуполе увеличивается.

"Окончательное превращение города в военную базу", — констатировал Петр Андрющенко.

Напомним, что в Мариуполе российские оккупанты начали использовать новые символы на своей технике. В городе была замечена техника с кругом в прямоугольнике.

Добавим, что российская оккупационная администрация Мариуполя усилила контроль за жителями города. Паспорта и телефоны теперь проверяют даже в общественном транспорте.

Фото из российских СМИ