Війська РФ атакували Херсонську область, є загиблі

Наслідки російського обстрілу в Херсонській області. Фото: Офіс генерального прокурора

Сьогодні зранку, 20 травня, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Читайте також:

Обстріл Херсонської області

"За процесуального керівництва Бериславської та Херсонської окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Російські військові атакували місто Берислав. Снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік та жінка.

До того ж внаслідок російського удару по Кіндійці біля Херсона травми отримав чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

В Офісі генерального прокурора розповіли, що за попередніми даними, загарбники здійснили авіаудари по населеним пунктам.

"Пошкоджено будинки мирних мешканців, господарські споруди та автотранспорт. На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями РФ", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу в Херсонській області. Фото: Офіс генерального прокурора

Наслідки російського обстрілу в Херсонській області. Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, російські окупанти протягом 19 травня обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. У Куп’янському районі загинула одна людина, ще один цивільний з пораненнями був госпіталізований.

Також ми писали, що у п'ятницю, 19 травня, російські окупанти вкотре атакували Миколаївську область. Під ворожим вогнем опинилося місто Очаків.

Додамо, протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали понад 50 ударів по непідконтрольній їм частині Херсонської області. Обійшлося без жертв і постраждалих.