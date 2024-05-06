Окупанти пошкодили високовольтний об'єкт Укренерго в Сумській області
Російські окупанти вночі, 6 травня, завдали ракетно-дронового удару по Сумській області. Внаслідок атаки пошкоджено високовольтний об'єкт Національної енергетичної компанії "Укренерго".
Про це повідомила пресслужба "Укренерго" у Telegram.
Російський обстріл енергетичної інфраструктури
Аварійно-відновлювальні роботи в Сумській області розпочались одразу після відбою тривоги. Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів.
"Не припиняє ворог атак і на енергооб’єкти Харківщини. Вчора ввечері дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго", — йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" зазначили, що більшу його частину вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації.
Нагадаємо, вночі росіяни завдали авіаційного удару по Сумщині. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.
Також російські окупанти у ніч на 6 травня знову атакували Україну. Для чергового обстрілу ворог запустив 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з північного напрямку.
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