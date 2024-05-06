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Окупанти пошкодили високовольтний об'єкт Укренерго в Сумській області

6 травня 2024 08:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти пошкодили високовольтний об'єкт Укренерго в Сумській області
Пожежа на енергетичному об'єкті України внаслідок обстрілу. Фото ілюстративне: Укрінформ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вночі, 6 травня, завдали ракетно-дронового удару по Сумській області. Внаслідок атаки пошкоджено високовольтний об'єкт Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Про це повідомила пресслужба "Укренерго" у Telegram.

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Аварійно-відновлювальні роботи в Сумській області розпочались одразу після відбою тривоги. Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів. 

"Не припиняє ворог атак і на енергооб’єкти Харківщини. Вчора ввечері дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Укренерго". Фото: t.me/Ukrenergo

В "Укренерго" зазначили, що більшу його частину вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації.

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Допис "Укренерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі росіяни завдали авіаційного удару по Сумщині. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.

Також російські окупанти у ніч на 6 травня знову атакували Україну. Для чергового обстрілу ворог запустив 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з північного напрямку.

війна
Україна
Харківська область
Сумська область
обстріли
Укренерго
окупанти

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