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Оккупанты повредили высоковольтный объект Укрэнерго в Сумской области

6 мая 2024 08:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты повредили высоковольтный объект Укрэнерго в Сумской области
Пожар на энергетическом объекте Украины в результате обстрелов. Фото иллюстративное: Укринформ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты ночью, 6 мая, нанесли ракетно-дроновый удар по Сумской области. В результате атаки поврежден высоковольтный объект Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

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Аварийно-восстановительные работы в Сумской области начались сразу после отбоя тревоги. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над поэтапным возобновлением энергоснабжения потребителей.

"Не прекращает враг атак и на энергообъекты Харьковщины. Вчера вечером действием защиты выключалось оборудование местного облэнерго", — говорится в сообщении.

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Пост "Укрэнерго". Фото: t.me/Ukrenergo

В "Укрэнерго" отметили, что большая его часть уже возвращена в работу, но полному восстановлению энергоснабжения мешают боевые действия рядом с объектами энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью.

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Пост "Укрэнерго". Фото: скриншот

Напомним, ночью россияне нанесли авиационный удар по Сумской области. Целью врага стали энергетические объекты.

Также российские оккупанты в ночь на 6 мая снова атаковали Украину. Для очередных обстрелов враг запустил 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с северного направления.

война
Украина
Харьковская область
Сумская область
обстрелы
Укрэнерго
оккупанты

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