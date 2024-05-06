Оккупанты повредили высоковольтный объект Укрэнерго в Сумской области

Пожар на энергетическом объекте Украины в результате обстрелов. Фото иллюстративное: Укринформ

Российские оккупанты ночью, 6 мая, нанесли ракетно-дроновый удар по Сумской области. В результате атаки поврежден высоковольтный объект Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

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Аварийно-восстановительные работы в Сумской области начались сразу после отбоя тревоги. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над поэтапным возобновлением энергоснабжения потребителей.

"Не прекращает враг атак и на энергообъекты Харьковщины. Вчера вечером действием защиты выключалось оборудование местного облэнерго", — говорится в сообщении.

Пост "Укрэнерго". Фото: t.me/Ukrenergo

В "Укрэнерго" отметили, что большая его часть уже возвращена в работу, но полному восстановлению энергоснабжения мешают боевые действия рядом с объектами энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью.

Пост "Укрэнерго". Фото: скриншот

Напомним, ночью россияне нанесли авиационный удар по Сумской области. Целью врага стали энергетические объекты.

Также российские оккупанты в ночь на 6 мая снова атаковали Украину. Для очередных обстрелов враг запустил 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с северного направления.