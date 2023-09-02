Росіяни завдали авіаударів по будинках у Херсонщині: є загиблий
У суботу, 2 вересня, російські терористи обстріляли Херсонську область. Так, через удар окупантів по Бериславському району загинув мирний житель.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Що відомо про авіаудари по Херсонській області
Держава-терористка з авіації обстріляла регіон. Так, росіяни випустили керовані авіабомби по Одрадокам’янці.
"Внаслідок влучання у приватні будинки загинув 43-річний чоловік", — повідомив очільник ОВА.
До того ж постраждали ще двоє людей. Так, 57-річний чоловік отримав множинні осколкові поранення.
Іншого потерпілого також госпіталізували.
"Людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя", — зазначив Прокудін.
Нагадаємо, раніше жителів Херсона закликали не виходити з дому.
Також під час атак РФ на Київщину зафіксували сейсмічну активність.