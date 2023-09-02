Росіяни завдали авіаударів по будинках у Херсонщині: є загиблий

Зруйнований будинок на Херсонщині. Ілюстративне фото: МВС України

У суботу, 2 вересня, російські терористи обстріляли Херсонську область. Так, через удар окупантів по Бериславському району загинув мирний житель.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Держава-терористка з авіації обстріляла регіон. Так, росіяни випустили керовані авіабомби по Одрадокам’янці.

"Внаслідок влучання у приватні будинки загинув 43-річний чоловік", — повідомив очільник ОВА.

До того ж постраждали ще двоє людей. Так, 57-річний чоловік отримав множинні осколкові поранення.

Іншого потерпілого також госпіталізували.

"Людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя", — зазначив Прокудін.

Скриншот повідомлення голови ОВА

Нагадаємо, раніше жителів Херсона закликали не виходити з дому.

Також під час атак РФ на Київщину зафіксували сейсмічну активність.