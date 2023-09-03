Оккупанты попали в жилой дом на Херсонщине: пострадала семья

Последствия обстрелов в Херсонской обл. Фото: прокуратура

Российские террористы обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Белозерке погиб местный житель.

Об этом сообщает Херсонская ОВА. Также последствия обстрела задокументировала прокуратура.

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В воскресенье, 3 сентября, оккупанты атаковали Херсонскую область. Действия русских террористов привели к гибели мирного жителя. Также есть раненные.

"Ни одного спокойного дня в Херсонской области. Враг продолжает бить по гражданским", — прокомментировал событие министр внутренних дел Игорь Клименко.

Скриншот сообщения министра

Около 18:00 оккупанты обстреляли жилые дома в Белозерке. Под вражеский удар попала семья.

"К сожалению, 35-летний мужчина погиб на месте. Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь ранены и госпитализированы в больницу", — информирует Херсонская ОВА.

Последствия обстрелов в Херсонской области

К тому же, от обстрела пострадал и 37-летний местный житель. Он получил травмы лица.

В Херсоне в микрорайоне Корабел из-за обстрела осколочные ранения получил 77-летний мужчина. Его доставили в больницу.

"Предварительно, оккупанты били по мирным поселениям из артиллерии. Сейчас проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора", — сообщили в прокуратуре.

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, вчера оккупанты также обстреливали частный сектор в Херсонской области.

Также недавно россияне обстреляли больницу на Черниговщине.