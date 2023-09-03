Оккупанты попали в жилой дом на Херсонщине: пострадала семья
Российские террористы обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Белозерке погиб местный житель.
Об этом сообщает Херсонская ОВА. Также последствия обстрела задокументировала прокуратура.
Что известно о вечернем обстреле Херсонщины
В воскресенье, 3 сентября, оккупанты атаковали Херсонскую область. Действия русских террористов привели к гибели мирного жителя. Также есть раненные.
"Ни одного спокойного дня в Херсонской области. Враг продолжает бить по гражданским", — прокомментировал событие министр внутренних дел Игорь Клименко.
Около 18:00 оккупанты обстреляли жилые дома в Белозерке. Под вражеский удар попала семья.
"К сожалению, 35-летний мужчина погиб на месте. Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь ранены и госпитализированы в больницу", — информирует Херсонская ОВА.
К тому же, от обстрела пострадал и 37-летний местный житель. Он получил травмы лица.
В Херсоне в микрорайоне Корабел из-за обстрела осколочные ранения получил 77-летний мужчина. Его доставили в больницу.
"Предварительно, оккупанты били по мирным поселениям из артиллерии. Сейчас проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора", — сообщили в прокуратуре.
Напомним, вчера оккупанты также обстреливали частный сектор в Херсонской области.
Также недавно россияне обстреляли больницу на Черниговщине.