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Оккупанты мощно обстреляли Днепропетровскую область, погиб человек

7 мая 2023 11:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Оккупанты мощно обстреляли Днепропетровскую область, погиб человек
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Фото: Днепропетровская ОГА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Россия продолжает обстреливать территорию Украины. В минувшую ночь враг нанес мощный удар по Днепропетровщине. Погиб человек.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

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В ночь на 7 мая русские оккупационные войска обстреляли Никополь с применением тяжелой артиллерии. оккупанты выпустили более 10 снарядов, в результате чего погибла 72-летняя женщина.

Пострадали еще два человека, получили стресс и контузию.

Российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Фото: Днепропетровская ОГА
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Фото: Днепропетровская ОГА
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Фото: Днепропетровская ОГА

"В городе вражеское железо повредило 7 частных домов и многоэтажку. Разгромило окна в общежитии колледжа. Зацепило и три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей. А еще — хозяйственные постройки и пять автомобилей. Соболезнования близким погибшей. Стадо убийц из страны-агрессора должно ответить за каждое свое преступление!" — отметил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Ранее мы писали, что за прошедший день российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов, в том числе по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Разрушены и повреждены дома мирных жителей, а также есть  пострадавшие.

А за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более полутысячи российских военных. Россия также потеряла значительное количество техники.

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