Оккупанты продолжают наступать на Часов Яр — новые данные Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фронте. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За прошедшие сутки на фронте произошло 54 боевых столкновения. Враг продолжает давить и наступать на Часов Яр Донецкой области.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в понедельник, 15 апреля.

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В ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В то же время, подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления и один состав боеприпасов врага.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на направлениях

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили десять атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клещиевка Донецкой области.

Бойцы 93 бригады на фронте. Фото: 93 бригада "Холодный Яр"

На Авдеевском направлении наши военные отразили восемь атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Новокалиновое, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, захватчики совершили четыре безуспешных атаки на позиции наших войск.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Потери оккупантов по состоянию на 15 апреля

личный состав — около 454 420 (+770) человек;

танки — 7 180 (+6) единиц;

бронированные машины — 13 796 (+31) единиц;

артиллерийские системы — 11 593 (+41) единицы;

РСЗО — 1 046 (+0) единиц;

средства ПВО — 758 (+0) единиц;

самолеты — 347 (+0) единиц;

вертолеты — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9 266 (+31) единиц;

крылатые ракеты — 2 092 (+3) единицы;

корабли/катера — 26 (+0) единиц;

подводные лодки — 1 (+0) единица;

автомобильная техника и автоцистерны — 15 510 (+51) единиц;

специальная техника — 1 908 (+3) единиц.

Потери окупантов по состоянию на 15 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, по состоянию на данный момент ситуация в районе города Часов Яр остается сложной, но контролируемой. Российские захватчики не раз пытались прорвать украинскую оборону в этом районе.

Также мы писали, что украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.