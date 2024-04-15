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Оккупанты продолжают наступать на Часов Яр — новые данные Генштаба

15 апреля 2024 08:03
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Оккупанты продолжают наступать на Часов Яр — новые данные Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фронте. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки на фронте произошло 54 боевых столкновения. Враг продолжает давить и наступать на Часов Яр Донецкой области.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в понедельник, 15 апреля.

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В ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В то же время, подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления и один состав боеприпасов врага.

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Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на направлениях

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили десять атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клещиевка Донецкой области.

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Бойцы 93 бригады на фронте. Фото: 93 бригада "Холодный Яр"

На Авдеевском направлении наши военные отразили восемь атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Новокалиновое, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, захватчики совершили четыре безуспешных атаки на позиции наших войск.

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Скриншот сообщения Генштаба ВСУ
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Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Потери оккупантов по состоянию на 15 апреля

  • личный состав — около 454 420 (+770) человек;
  • танки — 7 180 (+6) единиц;
  • бронированные машины — 13 796 (+31) единиц;
  • артиллерийские системы — 11 593 (+41) единицы;
  • РСЗО — 1 046 (+0) единиц;
  • средства ПВО — 758 (+0) единиц;
  • самолеты — 347 (+0) единиц;
  • вертолеты — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 9 266 (+31) единиц;
  • крылатые ракеты — 2 092 (+3) единицы;
  • корабли/катера — 26 (+0) единиц;
  • подводные лодки — 1 (+0) единица;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 15 510 (+51) единиц;
  • специальная техника — 1 908 (+3) единиц.
потери окупантов 15 апреля
Потери окупантов по состоянию на 15 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, по состоянию на данный момент ситуация в районе города Часов Яр остается сложной, но контролируемой. Российские захватчики не раз пытались прорвать украинскую оборону в этом районе.

Также мы писали, что украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.

Донецкая область
обстрелы
оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине
фронт

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