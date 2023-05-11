Оккупанты продолжают убивать гражданских в Донецкой области

Российские войска на бронемашине. Фото: РосСМИ

Россияне продолжают убивать гражданских в Донецкой области . За все время полномасштабного вторжения зафиксировано 1501 убийство и 3488 получили ранения.

Об этом сообщает Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

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"За 10 мая россияне убили троих жителей Донбасса — двоих в городе Часов Яр и одного в Новокалиновом", — написал Павел Кириленко.

Также он отметил, что еще два человека в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области двух женщин, которые шпионили за украинской армией. Одна из российских агенток сотрудничала с ПИК "Вагнер".

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли двое мирных жителей.