Окупанти пропонують жителям Херсонщини добровільно вступити до лав армії ворога

Російські військові в Україні. Фото: Reuters

На тимчасово окупованих районах Херсонської області ворог шукає добровольців аби поповнити свою армію живою силою. Загалом в регіоні окупанти посилили контрдиверсійні заходи.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Окупанти змушують вступати до російської армії

Як зазначили в ЦНС, загалом в регіоні росіяни посилили контрдиверсійні заходи й збільшили кількість населення, яке ще не залишило регіон. Під час таких перевірок ворог пропонує місцевим мешканцям служити в армії Росії.

"Така практика є також елементом психологічного тиску, а набір до ворожої армії мешканців тимчасово окупованих територій є порушенням міжнародного права", — наголосили у Центрі спротиву.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Енергодарі Запорізької області, окупанти посилили перевірки українців. Шукають їхню причетність до ЗСУ.

Окрім того, на тимчасово захоплених територіях України росіяни змушують українців дистанційно голосувати за "Єдину Росію".