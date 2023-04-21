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Окупанти пропонують жителям Херсонщини добровільно вступити до лав армії ворога

21 квітня 2023 17:37
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Окупанти пропонують жителям Херсонщини добровільно вступити до лав армії ворога
Російські військові в Україні. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тимчасово окупованих районах Херсонської області ворог шукає добровольців аби поповнити свою армію живою силою. Загалом в регіоні окупанти посилили контрдиверсійні заходи.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як зазначили в ЦНС, загалом в регіоні росіяни посилили контрдиверсійні заходи й збільшили кількість населення, яке ще не залишило регіон. Під час таких перевірок ворог пропонує місцевим мешканцям служити в армії Росії.

"Така практика є також елементом психологічного тиску, а набір до ворожої армії мешканців тимчасово окупованих територій є порушенням міжнародного права", — наголосили у Центрі спротиву.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Енергодарі Запорізької області, окупанти посилили перевірки українців. Шукають їхню причетність до ЗСУ.

Окрім того, на тимчасово захоплених територіях України росіяни змушують українців дистанційно голосувати за "Єдину Росію".

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