Очільник Херсонської ОВА розповів, скільки разів окупанти атакували область протягом минулої доби

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 63 обстріли Херсонської області. Вони поцілили у житлові квартали.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріли Херсонської області

Загалом противник випустив 247 снарядів з важкої артилерії, БпЛА та авіації. Місто Херсон окупанти атакували чотири рази.

"Через російську агресію дві людини загинули, три — дістали поранення", — повідомив Прокудін.

Він також розповів, що з деокупованої території області евакуйовано 52 особи.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, російські окупанти атакували Полтавський район. Ворожі війська використовували безпілотні літальні апарати.

Також ми писали, що протягом минулої доби окупанти Російської Федерації продовжували обстрілювати територію України. Загалом вони здійснили 23 авіаційних удари.

Додамо, російські окупаційні війська в Херсонській області мінують акваторію річок Дніпро і Конка. На встановлених російських мінах уже кілька разів підривалися місцеві жителі.