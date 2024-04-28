Окупанти проводять обшуки в Скадовську та Генічеську — яка причина

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські загарбники проводять обшуки в тимчасово окупованих містах Херсонської області. Йдеться про Скадовськ та Генічеськ.

Про це повідомляє рух "Жовта Стрічка" у Telegram у неділю, 28 квітня.

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Активісти руху зазначають, що росіяни почали проводити обшуки в місцевих жителів. За словами місцевих, окупанти шукають "бандерівців".

"Закликаємо всіх, хто співпрацює з силами спротиву: почистити переписки та сховати ваші девайси, не видавайте свою справжню позицію", — йдеться у повідомленні.

Такі заходи ворог проводить з метою тиску на місцеве населення.

Допис "Жовтої Стрічки". Фото: скриншот

Нагадаємо, загарбники планують масове вивезення підлітків з окупованих територій України до Росії. Їх хочуть відвезти на "екскурсії" до річниці завершення Другої світової війни.

Також 24 квітня російські військові в одному з населених пунктів тимчасово окупованої Херсонської області розстріляли 65-річну жінку. Після цього окупанти намагалися підпалити її будинок.