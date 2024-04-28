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Окупанти проводять обшуки в Скадовську та Генічеську — яка причина

28 квітня 2024 17:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти проводять обшуки в Скадовську та Генічеську — яка причина
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські загарбники проводять обшуки в тимчасово окупованих містах Херсонської області. Йдеться про Скадовськ та Генічеськ.

Про це повідомляє рух "Жовта Стрічка" у Telegram у неділю, 28 квітня.

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Активісти руху зазначають, що росіяни почали проводити обшуки в місцевих жителів. За словами місцевих, окупанти шукають "бандерівців". 

"Закликаємо всіх, хто співпрацює з силами спротиву: почистити переписки та сховати ваші девайси, не видавайте свою справжню позицію", — йдеться у повідомленні.

Такі заходи ворог проводить з метою тиску на місцеве населення. 

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Допис "Жовтої Стрічки". Фото: скриншот

Нагадаємо, загарбники планують масове вивезення підлітків з окупованих територій України до Росії. Їх хочуть відвезти на "екскурсії" до річниці завершення Другої світової війни.

Також 24 квітня російські військові в одному з населених пунктів тимчасово окупованої Херсонської області розстріляли 65-річну жінку. Після цього окупанти намагалися підпалити її будинок.

війна
обшуки
росіяни
Україна
Херсонська область
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