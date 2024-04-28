Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты проводят обыски в Скадовске и Геническе — какая причина arrow

Оккупанты проводят обыски в Скадовске и Геническе — какая причина

28 апреля 2024 17:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты проводят обыски в Скадовске и Геническе — какая причина
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики производят обыски во временно оккупированных городах Херсонской области. Речь идет о Скадовске и Геническе.

Об этом сообщает движение "Желтая Лента" в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

Читайте также:

Обыски в Скадовске и Геническе

Активисты движения отмечают, что россияне начали проводить обыски у местных жителей. По словам местных, оккупанты ищут "бандеровцев".

"Призываем всех, кто сотрудничает с силами сопротивления: почистить переписки и спрятать ваши девайсы, не выдавайте свою истинную позицию", — говорится в сообщении.

Такие меры противник проводит с целью давления на местное население.

null
Пост "Желтой Ленты". Фото: скриншот

Напомним, захватчики планируют массовый вывоз подростков с оккупированных территорий Украины в Россию. Их хотят увезти на "экскурсии" к годовщине завершения Второй мировой войны.

Также 24 апреля российские военные в одном из населенных пунктов временно оккупированной Херсонской области расстреляли 65-летнюю женщину. После этого оккупанты пытались поджечь ее дом.

война
обыски
россияне
Украина
Херсонская область
оккупанты
оккупация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри