Оккупанты проводят обыски в Скадовске и Геническе — какая причина

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские захватчики производят обыски во временно оккупированных городах Херсонской области. Речь идет о Скадовске и Геническе.

Об этом сообщает движение "Желтая Лента" в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

Читайте также:

Обыски в Скадовске и Геническе

Активисты движения отмечают, что россияне начали проводить обыски у местных жителей. По словам местных, оккупанты ищут "бандеровцев".

"Призываем всех, кто сотрудничает с силами сопротивления: почистить переписки и спрятать ваши девайсы, не выдавайте свою истинную позицию", — говорится в сообщении.

Такие меры противник проводит с целью давления на местное население.

Пост "Желтой Ленты". Фото: скриншот

Напомним, захватчики планируют массовый вывоз подростков с оккупированных территорий Украины в Россию. Их хотят увезти на "экскурсии" к годовщине завершения Второй мировой войны.

Также 24 апреля российские военные в одном из населенных пунктов временно оккупированной Херсонской области расстреляли 65-летнюю женщину. После этого оккупанты пытались поджечь ее дом.