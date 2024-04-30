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Окупанти ще не визначилися з подальшим наступом на Авдіївку — в ISW розповіли про ситуацію

30 квітня 2024 08:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти ще не визначилися з подальшим наступом на Авдіївку — в ISW розповіли про ситуацію
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти мають незначні тактичні успіхи неподалік Авдіївки, однак значного просування не зафіксовано. Зрештою, поки не зрозуміло, на яких напрямках армія Росії зосередить свої зусилля найближчим часом. 

Про це йдеться у звіті ISW.

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"Російські війська забезпечили додаткові незначні тактичні успіхи на північний захід і південний захід від Авдіївки станом на 29 квітня, але не досягли значного просування в авдіївському напрямку за останню добу", — написали в ISW, говорячи про загальні успіхи РФ поблизу Авдіївки. 

Зокрема, з геолокаційних кадрів можна зрозуміти, що армія Росії просунулася на заході та північному сході поблизу населеного пункту Очеретине, а також Нетайлове.

За даними аналітиків ISW, серед багатьох тактичних напрямків російські війська мають можливість вибрати один або декілька для майбутніх наступальних операцій. Однак, поки точно не зрозуміло, де саме окупанти зосередять свої зусилля. 

До прикладу, судячи зі слів російських військових блогерів, армія РФ веде наступальні дії біля Кераміка та намагаэться просунутися у бік Архангельського. Також штурми ведуться й на захід від району Очеретиного в напрямку Сокіла та на південний захід у напрямку Новопроковське-Новоселівка Перша. 

Зрештою, ця ситуація, як пояснюють фахівці,  ставить російське командування перед вибором: продовжувати просування для захоплення Покровська, чи рухатися на північ до Часового Яру. 

Нагадаємо, 28 квітня український військовим вдалося просунутися на Херсонському напрямку. До того ж, вони звільнили острів Нестрига.

Додамо, російські війська не полишають спроб захопити Часів Яр Донецької області. Ворог кидає усі сили, аби прорвати оборону поблизу Бахмуту. 

війна
Донецька область
обстріли
окупанти
Авдіївка
війна в Україні

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