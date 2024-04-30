Оккупанты еще не определились с последующим наступлением на Авдеевку — в ISW рассказали о ситуации

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские оккуанты имеют незначительные тактические успехи недалеко от Авдеевки, однако значительное продвижение не зафиксировано. В конце концов пока не ясно, на каких направлениях армия России сосредоточит свои усилия в ближайшее время.

Об этом говорится в отчете ISW.

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"Российские войска обеспечили дополнительные незначительные тактические успехи к северо-западу и юго-западу от Авдеевки по состоянию на 29 апреля, но не достигли значительного продвижения в авдеевском направлении за последние сутки", — написали в ISW, говоря об общих успехах РФ вблизи Авдеевки.

В частности, из геолокационных кадров можно понять, что армия России продвинулась на западе и северо-востоке вблизи населенного пункта Очеретино, а также Нетайлово.

По данным аналитиков ISW, среди многих тактических направлений российские войска имеют возможность выбрать одно или несколько для будущих наступательных операций. Однако пока точно не понятно, где именно оккупанты сосредоточят свои усилия.

К примеру, судя по словам российских военных блоггеров, армия РФ ведет наступательные действия на территории Керамика и пытается продвинуться в сторону Архангельского. Также штурмы ведутся и к западу от Очеретиного района в направлении Сокила и к юго-западу в направлении Новопроковское-Новоселовка Первая.

В конце концов, эта ситуация, как объясняют специалисты, ставит российское командование перед выбором: продолжать продвижение для захвата Покровска или двигаться на север к Часовому Яру.

Напомним, 28 апреля украинским военным удалось продвинуться на Херсонском направлении. К тому же они освободили остров Нестрига.

Добавим, российские войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Враг бросает все силы, чтобы прорвать оборону вблизи Бахмута.