Оккупанты сбросили авиабомбу на Берислав — пострадали 15 человек

Последствия обстрела. Фото: Telegram/Херсонская областная прокуратура

Российские войска во вторник, 16 апреля, нанесли авиационный удар по Херсонской области. В результате атаки пострадали 15 человек.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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Так, около 11:30 российская армия нанесла удар КАБом по Бериславу.

По предварительной информации, в результате взрыва 15 гражданских людей получили контузии. Медики предоставили им помощь на месте.

Также из-за обстрелов были повреждены жилые дома, магазины, аптека и другие объекты.

Бериславская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Скриншот поста Херсонской областной прокуратуры

Напомним, за прошедшие сутки под прицелом врага были жилые кварталы и инфраструктурные объекты Херсонщины. В результате российской агрессии два человека получили ранения.

Также мы писали, что в ночь на 16 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА.