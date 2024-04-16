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Оккупанты сбросили авиабомбу на Берислав — пострадали 15 человек

16 апреля 2024 14:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты сбросили авиабомбу на Берислав — пострадали 15 человек
Последствия обстрела. Фото: Telegram/Херсонская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска во вторник, 16 апреля, нанесли авиационный удар по Херсонской области. В результате атаки пострадали 15 человек.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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Так, около 11:30 российская армия нанесла удар КАБом по Бериславу.

По предварительной информации, в результате взрыва 15 гражданских людей получили контузии. Медики предоставили им помощь на месте.

Также из-за обстрелов были повреждены жилые дома, магазины, аптека и другие объекты.

Бериславская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Скриншот поста Херсонской областной прокуратуры

Напомним, за прошедшие сутки под прицелом врага были жилые кварталы и инфраструктурные объекты Херсонщины. В результате российской агрессии два человека получили ранения.

Также мы писали, что в ночь на 16 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА.

обстрелы
Херсонская область
прокуратура
оккупанты
война в Украине
авиабомба

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