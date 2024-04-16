Оккупанты сбросили авиабомбу на Берислав — пострадали 15 человек
Российские войска во вторник, 16 апреля, нанесли авиационный удар по Херсонской области. В результате атаки пострадали 15 человек.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Обстрел Херсонщины
Так, около 11:30 российская армия нанесла удар КАБом по Бериславу.
По предварительной информации, в результате взрыва 15 гражданских людей получили контузии. Медики предоставили им помощь на месте.
Также из-за обстрелов были повреждены жилые дома, магазины, аптека и другие объекты.
Бериславская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, за прошедшие сутки под прицелом врага были жилые кварталы и инфраструктурные объекты Херсонщины. В результате российской агрессии два человека получили ранения.
Также мы писали, что в ночь на 16 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА.
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