Окупанти скинули авіабомбу на Сумську область: постраждала людина

Наслідки російського обстрілу

Російські окупанти обстріляли місто Білопілля Сумської області. Вони здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Деталі

Внаслідок російської атаки сталося загоряння господарчої споруди. Окупанти також пошкодили два приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску та двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Єрмак повідомив, що постраждала одна людина.

"Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста", — зазначив Єрмак

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом минулої доби, 27 березня, обстріляли низку прикордонних населених пунктів Харківської області. Обійшлося без жертв, але зафіксовані руйнування.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 28 березня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Противник використовував дрони.

Додамо, 27 березня, окупанти вдарили по центру Слов'янська Донецької області двома ракетами С300. Обстріл відбувся близько 10:30.