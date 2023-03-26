У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу багатоповерхівки
У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці 22 березня. У лікарні помер хлопець 2004 року народження.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА, передає Укрінформ.
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"Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки 22 березня збільшилась: у лікарні помер хлопець 2004 р.н", — розповіли в ОВА.
В адміністрації додали, що у хлопця була відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі дві доби боролися за його життя, однак врятувати потерпілого не вдалося.
Нагадаємо, 22 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Ще одна не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі.
Додамо, лікар-хірург із Запоріжжя Станіслав Стойков разом із колегами врятував 15 людей, які опинилися під завалами будинку, обстріляного армією рф. Сам чоловік в момент удару перебував у цій же багатоповерхівці.