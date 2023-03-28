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Оккупанты сбросили авиабомбу на Сумскую область: пострадал человек

28 марта 2023 09:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Последствия российского обстрела
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты обстреляли город Белополье Сумской области. Они совершили авиаудар управляемой авиационной бомбой.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

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Подробности

В результате российской атаки произошло возгорание хозяйственной постройки. Оккупанты также повредили два частных дома, уличный газопровод низкого давления и двухэтажный многоквартирный жилой дом.

Ермак сообщил, что пострадал один человек.

"Враг пытается испытывать новую тактику обстрелов Украины на гражданских. Типичный терроризм государства-террориста", — отметил Ермак

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

Напомним, российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 27 марта, обстреляли ряд приграничных населенных пунктов Харьковской области. Обошлось без жертв, но зафиксированы разрушения.

Также мы писали, что сегодня ночью, 28 марта, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Противник использовал дроны.

Добавим, 27 марта, оккупанты ударили по центру Славянска Донецкой области двумя ракетами С300. Обстрел произошел около 10.30.

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