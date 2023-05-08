Окупанти тікають зі Скадовська та вивозять всю документацію, — Генштаб

Російські війська на полі бою. Фото: Укрінформ

Генштаб повідомив, що у Скадовську окупанти згортають свою діяльність в районній та міській адміністрації. Місто залишила значна частина російської влади.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Евакуація окупаційної влади

Зазначається, що в ніч з 6 на 7 травня, російська влада завантажила в автомобілі всю документацію, оргтехніку та інше майно окупаційних адміністрацій. У неділю зранку разом місто залишила значна частина керівництва.

Генштаб повідомляє, що наразі така ж ситуація у таких населених пунктах:

Михайлівка

Петрівка

Шевченка

Широке

Улянівка

Красне

Через багатокілометрові затори вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонської області загарбники планують здійснити морським шляхом через порт міста Бердянськ.

Нагадаємо, що окупаційні еліти уже вивезли сім’ї з Криму та інших захоплених територій і готуються тікати самі. Але населення заспокоюють, мовляв, усе йде за планом.

Центр національного спротиву повідомив, що окупаційні адміністрації Запоріжжя підготували плани евакуації. Керівники хочуть знищити документи.