Окупанти у Криму посилюють тиск на кримських татар

Російські окупанти

Російські загарбники посилюють контрдиверсійний режим у тимчасово окупованому Криму. Вони вирішили зробити головний акцент на переслідуванні кримських татар.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Попри роки терору, росіянам так і не вдалося придушити спротив місцевого населення на території тимчасово окупованого півострова. Тому, в кращих традиціях енкаведистів, росіяни посилюють репресії щодо місцевого населення", — йдеться у повідомленні.

Російські окупанти збільшили кількість працівників спецслужб, які проводять стеження за активними громадянами та прослуховують мобільні пристрої.

До того ж у тимчасово окупованому Криму збільшилися арешти та видачі повісток кримським татарам.

Центр національного спротиву закликає бути обережними й за можливості залишити регіон.

Нагадаємо, повідомляється, що окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов створив в окупованому Криму приватну військову компанію. Незалежне російське розслідувальне видання "Важные истории" нещодавно розповіло, що він публічно став на бік Євгена Пригожина проти Міністерства оборони рф.

Також ми писали, що окупаційна влада росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму. Представник української розвідки Андрій Юсов порадив окупантам та їхнім поплічникам їхати з півострова зараз, поки є така можливість, адже час деокупації стає все ближчим.

Додамо, у місті Джанкой, розташованому на півночі тимчасово окупованого Криму, стався вибух, який знищив російські крилаті ракети "Калібр НК", які перебували під час транспортування залізницею.