Оккупанты в Крыму усиливают давление на крымских татар
Российские захватчики усиливают контрдиверсионный режим во временно оккупированном Крыму. Они решили сделать главный акцент на преследовании крымских татар.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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"Несмотря на годы террора, россиянам так и не удалось подавить сопротивление местного населения на территории временно оккупированного полуострова. Поэтому, в лучших традициях энкаведистов, россияне усиливают репрессии в отношении местного населения", — говорится в сообщении.
Российские оккупанты увеличили количество сотрудников спецслужб, которые проводят слежку за активными гражданами и прослушивают мобильные устройства.
К тому же, во временно оккупированном Крыму увеличились аресты и выдачи повесток крымским татарам.
Центр национального сопротивления призывает быть осторожными и по возможности покинуть регион.
Напомним, сообщается, что оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов создал в оккупированном Крыму частную военную компанию. Независимое российское расследовательское издание "Важные истории" недавно рассказало, что он публично встал на сторону Евгения Пригожина против Министерства обороны рф.
Также мы писали, что оккупационные власти рф начали эвакуацию из временно захваченного Крыма. Представитель украинской разведки Андрей Юсов посоветовал оккупантам и их приспешникам ехать с полуострова сейчас, пока есть такая возможность, ведь время деоккупации становится все ближе.
Добавим, в городе Джанкой, расположенном на севере временно оккупированного Крыма, произошел взрыв, который уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", находившимися во время транспортировки по железной дороге.