Оккупанты в Крыму заставляют гражданских рыть окопы, — Генштаб

Россияне активно строят фоктификации в Крыму

Между населенными пунктами Ишунь и Военка в оккупированном Крыму враг приступил к строительству фортификаций и окопов. К этим работам принудительно вовлекаются гражданские.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Что известно

"Между населенными пунктами Ишунь и Военка временно оккупированной территории Автономной республики Крым противник приступил к строительству фортификационных сооружений и окопов", — рассказали в Генштабе.

При этом, как отмечают в Генштабе, для выполнения работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе.

Также в военном ведомстве рассказали, что на временно оккупированных территориях Луганской области так называемая "местная власть" заявила о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, имеющих паспорта с надписями "лнр" и "рф".

"Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах", — отмечают в Генштабе.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что российские войска создали оборонную группировку на временно оккупированном Крымском полуострове и готовятся к оборонным действиям.

Также ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что российские оккупационные войска активно строят инженерные фортификационные сооружения на территории оккупированного Крыма. А самые крупные из них замечены вблизи двух городов на севере полуострова.