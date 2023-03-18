Оккупанты в Крыму заставляют гражданских рыть окопы, — Генштаб
Между населенными пунктами Ишунь и Военка в оккупированном Крыму враг приступил к строительству фортификаций и окопов. К этим работам принудительно вовлекаются гражданские.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
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Что известно
"Между населенными пунктами Ишунь и Военка временно оккупированной территории Автономной республики Крым противник приступил к строительству фортификационных сооружений и окопов", — рассказали в Генштабе.
При этом, как отмечают в Генштабе, для выполнения работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе.
Также в военном ведомстве рассказали, что на временно оккупированных территориях Луганской области так называемая "местная власть" заявила о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, имеющих паспорта с надписями "лнр" и "рф".
"Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах", — отмечают в Генштабе.
Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что российские войска создали оборонную группировку на временно оккупированном Крымском полуострове и готовятся к оборонным действиям.
Также ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что российские оккупационные войска активно строят инженерные фортификационные сооружения на территории оккупированного Крыма. А самые крупные из них замечены вблизи двух городов на севере полуострова.