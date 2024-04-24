Оккупанты в Мариуполе прячут военную технику в больницах и школах, — партизаны
Армия России во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области прячет военную технику в городских больницах и школах. Перемещения проходят постоянно, опасаясь ударов со стороны ВСУ.
Об этом информируют российские партизаны из движения АТЕШ.
Россияне прикрываются людьми в Мариуполе
По информации от партизан, ВС РФ стали постоянно перемещать свои подразделения по городу, стремясь избежать ударов со стороны украинских войск. Они пытаются размещаться в жилых домах, больницах и школах, что создает угрозу для мирного населения.
События в Мариуполе — последняя информация
Напомним, ранее в Мариуполе зафиксировано попадание по месту базирования офицеров ВС РФ в селе Бабах-Тарама: погиб один военный, еще 15 ранены.
Также городские дети под угрозой "перевоспитания" российскими психологами, желающими насадить детям российскую идентичность.
В то же время в городе обнаружены массовые случаи заболевания холерой среди детей, что оккупационные власти пытаются вообще не обнародовать.
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