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Оккупанты в Мариуполе прячут военную технику в больницах и школах, — партизаны

24 апреля 2024 21:35
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Илья Рябинин
редактор
Оккупанты в Мариуполе прячут военную технику в больницах и школах, — партизаны
Российский военный грузовик в Мариуполе. Фото: АТЭШ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области прячет военную технику в городских больницах и школах. Перемещения проходят постоянно, опасаясь ударов со стороны ВСУ.

Об этом информируют российские партизаны из движения АТЕШ.

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По информации от партизан, ВС РФ стали постоянно перемещать свои подразделения по городу, стремясь избежать ударов со стороны украинских войск. Они пытаются размещаться в жилых домах, больницах и школах, что создает угрозу для мирного населения.

мариуполь оккупанты
Российская командно-штабная машина и автобус с личным составом на автостраде восторженного Мариуполя. Источник: АТЕШ

События в Мариуполе — последняя информация

Напомним, ранее в Мариуполе зафиксировано попадание по месту базирования офицеров ВС РФ в селе Бабах-Тарама: погиб один военный, еще 15 ранены.

Также городские дети под угрозой "перевоспитания" российскими психологами, желающими насадить детям российскую идентичность.

В то же время в городе обнаружены массовые случаи заболевания холерой среди детей, что оккупационные власти пытаются вообще не обнародовать.

российские войска
ВСУ
Мариуполь
Украина
Донецкая область
партизаны
война в Украине

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