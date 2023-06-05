Окупанти в паніці готуються до контрнаступу ЗСУ, — Гуменюк

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Фото: google.com

Російські окупаційні війська постійно панікують та переміщуються через майбутній контрнаступ українських сил. Вони виснажені очікуваннями атак ЗСУ.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За словами Гуменюк, окупанти не знають на якому саме напрямку відбудеться наступ ЗСУ і через це тримають 450 км фронту у постійному напруженні. Окрім того, росіяни дуже хвилюються через те, що українська пропаганда та дії доходять аж до Криму.

"Сили оборони постійно спостерігають маневри окупантів. Вони нервуються та не залишаються в одному конкретному місці. Ворог постійно укріплює оборонні споруди, в деяких випадках вдається до дезертирства. Все це свідчить про морально-психологічну розхитаність противника", — додала речниця Сил оборони півдня.

Проте це не заважає окупаційним військам кожного дня обстрілювати територію України та позиції наших військових.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ. Влада вірить, що це змінить динаміку війни.

Також ми писали, що у Британії позитивно налаштовані щодо майбутнього контрнаступу українських військ. Там стверджують, що Україна зможе успішно повернути Крим.