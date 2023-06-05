Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти в паніці готуються до контрнаступу ЗСУ, — Гуменюк arrow

Окупанти в паніці готуються до контрнаступу ЗСУ, — Гуменюк

5 червня 2023 13:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти в паніці готуються до контрнаступу ЗСУ, — Гуменюк
Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупаційні війська постійно панікують та переміщуються через майбутній контрнаступ українських сил. Вони виснажені очікуваннями атак ЗСУ.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Як окупанти готуються до наступу ЗСУ

За словами Гуменюк, окупанти не знають на якому саме напрямку відбудеться наступ ЗСУ і через це тримають 450 км фронту у постійному напруженні. Окрім того, росіяни дуже хвилюються через те, що українська пропаганда та дії доходять аж до Криму.

"Сили оборони постійно спостерігають маневри окупантів. Вони нервуються та не залишаються в одному конкретному місці. Ворог постійно укріплює оборонні споруди, в деяких випадках вдається до дезертирства. Все це свідчить про морально-психологічну розхитаність противника", — додала речниця Сил оборони півдня. 

Проте це не заважає окупаційним військам кожного дня обстрілювати територію України та позиції наших військових.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ. Влада вірить, що це змінить динаміку війни.

Також ми писали, що у Британії позитивно налаштовані щодо майбутнього контрнаступу українських військ. Там стверджують, що Україна зможе успішно повернути Крим.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB