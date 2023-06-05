Оккупанты в панике готовятся к контрнаступлению ВСУ, — Гуменюк

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Фото: google.com

Российские оккупационные войска постоянно паникуют и перемещаются из-за предстоящего контрнаступления украинских сил. Они истощены ожиданиями атак ВСУ.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По словам Гуменюк, оккупанты не знают на каком направлении произойдет наступление ВСУ и поэтому держат 450 км фронта в постоянном напряжении. Кроме того, россияне очень волнуются из-за того, что украинская пропаганда и действия доходят до Крыма.

"Силы обороны постоянно наблюдают маневры оккупантов. Они нервничают и не остаются в одном конкретном месте. Враг постоянно укрепляет оборонительные сооружения, в некоторых случаях прибегает к дезертирству. Все это свидетельствует о морально-психологической расшатанности противника", — добавила пресс-секретарь Сил обороны юга.

Однако это не мешает оккупационным войскам каждый день обстреливать территорию Украины и позиции наших военных.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова начать долгожданное контрнаступление. Власти верят, что это изменит динамику войны.

Также мы писали, что в Британии положительно настроены по поводу предстоящего контрнаступления украинских войск. Там утверждают, что Украина сможет успешно вернуть Крым.