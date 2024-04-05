Окупанти вбили двох мирних людей у Запоріжжі

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя у п'ятницю, 5 квітня, загинули двоє мирних людей — жінка та чоловік. Відомо, що поранення отримали шестеро людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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"Росіяни вбили двох мирних людей — жінку і чоловіка. За попередніми даними, внаслідок російської атаки по Запоріжжю поранено шестеро людей", — розповів Федоров.

За його словами, 9-річний хлопчик та його 36-річна мама, хлопці 20 і 22 років — у стані середньої тяжкості. Також 55-річна жінка та 51-річний чоловік — у важкому стані.

Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

Федоров закликав всіх жителів Запоріжжя та району під час повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі пролунали вдень, 5 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.

Згодом стало відомо, що в результаті ворожого обстрілу постраждало шестеро людей. Також було пошкоджено низку будівель.