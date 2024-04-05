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Оккупанты убили двух мирных людей в Запорожье

5 апреля 2024 17:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты убили двух мирных людей в Запорожье
Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В результате российского обстрела Запорожья в пятницу, 5 апреля, погибли два мирных человека — женщина и мужчина. Известно, что ранения получили шесть человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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"Россияне убили двух мирных людей — женщину и мужчину. По предварительным данным в результате российской атаки по Запорожье ранены шесть человек", — рассказал Федоров.

По его словам, 9-летний мальчик и его 36-летняя мама, парни 20-ти и 22-х лет — в состоянии средней тяжести. Также 55-летняя женщина и 51-летний мужчина находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.

Федоров призвал всех жителей Запорожья и района во время воздушной тревоги находиться в безопасных местах.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Запорожье прогремели днем, 5 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеского обстрела пострадали шесть человек. Также был поврежден ряд зданий.

война
Запорожье
Украина
обстрелы
оккупанты
Иван Федоров

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