Оккупанты прибегли к новой тактике паспортизации украинцев в Мелитополе

Российские войска в поле боя. Фото: РосСМИ

Сегодня, 18 мая, мэр Мелитополя сообщил, что принудительная паспортизация вышла на новый уровень. Без русского документа могут выключить свет.

Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

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В Мелитополе и других оккупированных территориях оккупанты восстановили паспортный террор. Они выдумали новейшие схемы принудительного перехода на русские документы.

"Контролеры компании, подающей электроэнергию "Таврия-Энерго", требуют перезаключить договор в течение месяца. А для этого представители организации проверяют наличие паспорта страны-агрессора. Таким образом, они не просто ставят наших жителей перед выбором: жизнь или паспорт. Теперь они требуют выбрать: хочешь иметь в доме свет — оформляй паспорт РФ. А самое главное, обещают всех, кто до 1 сентября не получит аусвайс, сделать иностранцами на родной земле", — рассказал Иван Федоров.

Также глава Мелитополя рассказал о том, что сейчас сильно страдает сельское хозяйство. Ведь оккупанты забирают все. Несмотря на это, большая часть полей остается заминированной, что там никто не будет ничего делать.

"Пищевых товаров мало и они очень дорогие. Цены в 3-4 раза больше, чем в Киеве", — сказал Иван Федоров.

Напомним, что российская оккупационная "администрация" выдает аттестаты об окончании школы на захваченных россиянами территориях только при наличии российского паспорта. Украинская же власть делает все, чтобы эти выпускники поступили в украинские вузы.

В Мелитополе с 5 мая проводится массовая эвакуация. На центральной площади стоят автобусы, которые вывозят оккупантов и гражданских. Этим они спровоцировали панику и очереди на выезд из области