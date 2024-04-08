Оккупанты ударили авиабомбами по Сумам и области — есть раненые

Последствия удара по Сумской области. Архивное фото: t.me/igorkalchenko

Российские оккупанты в понедельник, 8 апреля, нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре Сум. Кроме того, под вражеским огнем оказалось Белополье, там есть раненые.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Игорь Кальченко в Telegram.

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Кальченко рассказал, что после 15:00 россияне нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре Сум.

"Последствия уточняются. Будьте внимательны и осторожны, во время сигнала воздушной тревоги всегда направляйтесь в укрытие", — подчеркнул глава ОВА.

Незадолго оккупационная армия сбросила КАБы на центр Белополья. По предварительной информации, есть раненые. Пока информация уточняется.

Напомним, 2 апреля российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре. Предварительно, без жертв.

Также 2 апреля в Сумах раздавались взрывы вечером. По городу был нанесен удар управляемыми авиабомбами КАБ-1500.

Также мы сообщали, что Сумская ОВА сравнила обстрелы области с прошлым годом. Так, там отметили, что они возросли втрое.