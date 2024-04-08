Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты ударили авиабомбами по Сумам и области — есть раненые arrow

Оккупанты ударили авиабомбами по Сумам и области — есть раненые

8 апреля 2024 16:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты ударили авиабомбами по Сумам и области — есть раненые
Последствия удара по Сумской области. Архивное фото: t.me/igorkalchenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в понедельник, 8 апреля, нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре Сум. Кроме того, под вражеским огнем оказалось Белополье, там есть раненые.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Игорь Кальченко в Telegram.

Читайте также:

Обстрелы Сумской области 8 апреля

Кальченко рассказал, что после 15:00 россияне нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре Сум.

"Последствия уточняются. Будьте внимательны и осторожны, во время сигнала воздушной тревоги всегда направляйтесь в укрытие", — подчеркнул глава ОВА.

null

Незадолго оккупационная армия сбросила КАБы на центр Белополья. По предварительной информации, есть раненые. Пока информация уточняется.

null

Напомним, 2 апреля российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре. Предварительно, без жертв.

Также 2 апреля в Сумах раздавались взрывы вечером. По городу был нанесен удар управляемыми авиабомбами КАБ-1500.

Также мы сообщали, что Сумская ОВА сравнила обстрелы области с прошлым годом. Так, там отметили, что они возросли втрое.

Сумы
Сумская область
обстрелы
война в Украине
авиабомба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку