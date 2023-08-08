Оккупанты ударили по Харьковской области авиабомбами: есть погибшие и раненые

Следствия атаки Харьковской области. Фото: t.me/ermaka2022

Вчера вечером, 7 августа, российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харьковской области. Два человека погибли, еще четверо ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Читайте также:

Обстрелы Харьковской области

Как известно, оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района. В результате удара повреждены шесть домов.

"Погибли два человека — 45-летняя женщина и мужчина 65 лет, еще четыре человека — мужчины 46, 59 и 61 года и 60-летняя женщина получили ранения и были госпитализированы. Еще одна 57-летняя женщина получила помощь на месте, госпитализации не нуждалась", — говорится в сообщении.

Также пострадали и были госпитализированы двое сотрудников ГСЧС - 22 и 46 лет, и двое сотрудников Нацполиции 21 и 24 лет.

Все госпитализированные раненые находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Следствия атаки Харьковщины. Фото: t.me/ermaka2022

Следствия атаки Харьковщины. Фото: t.me/ermaka2022

Следствия атаки Харьковщины. Фото: t.me/ermaka2022 1/3 _ 3

Кроме того, за прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В результате обстрелов с. Петропавловка Купянского района получил ранение 63-летний гражданский мужчина.

В селе Кучеривка Купянского района обстрелами повреждены здания гражданских предприятий, произошел лесной пожар.

А в результате обстрела Купянска повреждены жилые дома, произошли пожары.

В свою очередь в селе Чернещина Изюмского района обстрелами повреждены здания фермы.

Напомним, 7 августа российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

В результате ракетного удара оккупантов по жилому дому в Покровске погибли семь человек. 67 человек получили ранения.