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Оккупанты ударили по Харьковской области авиабомбами: есть погибшие и раненые

8 августа 2023 09:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты ударили по Харьковской области авиабомбами: есть погибшие и раненые
Следствия атаки Харьковской области. Фото: t.me/ermaka2022
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера вечером, 7 августа, российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харьковской области. Два человека погибли, еще четверо ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Как известно, оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района. В результате удара повреждены шесть домов.

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"Погибли два человека — 45-летняя женщина и мужчина 65 лет, еще четыре человека — мужчины 46, 59 и 61 года и 60-летняя женщина получили ранения и были госпитализированы. Еще одна 57-летняя женщина получила помощь на месте, госпитализации не нуждалась", — говорится в сообщении.

Также пострадали и были госпитализированы двое сотрудников ГСЧС - 22 и 46 лет, и двое сотрудников Нацполиции 21 и 24 лет.

Все госпитализированные раненые находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.

  • Следствия атаки Харьковщины. Фото: t.me/ermaka2022
  • Следствия атаки Харьковщины. Фото: t.me/ermaka2022
  • Следствия атаки Харьковщины. Фото: t.me/ermaka2022
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Кроме того, за прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В результате обстрелов с. Петропавловка Купянского района получил ранение 63-летний гражданский мужчина.

В селе Кучеривка Купянского района обстрелами повреждены здания гражданских предприятий, произошел лесной пожар.

А в результате обстрела Купянска повреждены жилые дома, произошли пожары.

В свою очередь в селе Чернещина Изюмского района обстрелами повреждены здания фермы.

Напомним, 7 августа российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

В результате ракетного удара оккупантов по жилому дому в Покровске погибли семь человек. 67 человек получили ранения.

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