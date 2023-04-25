Російські окупанти перегороджують бухти Севастополья різним мотлохом

Пам'ятник затопленим кораблям у бухті Севастополя. Фото: Wikimedia commons

Російські окупанти в Севастополі у досить незвичний спосіб вирішили захищати вхід до головної бухти міста від атак українських безпілотників. Для цього туди стягнуто чималу кількість специфічних речей і обладнання.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Цікавий момент. Ворог вирішив проявити "дива" винахідливості для захисту своїх кораблів", — сказав Селезньов.

За його словами, вхід до Севастопольської бухти ворогом блокується за допомогою плавучих кранів. До того ж встановлюються додаткові бонові сітки-загородження.

"Таким чином окупанти намагаються перетворити бухти міста у фортецю, яка захищена і з повітря, і з моря від відповідного впливу дронів", — констатував військовий експерт.

На переконання Селезньова, Збройним силам України потрібні далекобійні ракети, оскільки наявними силами і засобами знищити ворожі військові об'єкти в Криму майже неможливо.

Що відбувається з ЧФ РФ

За словами речниці оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, Україна продовжує витискати російський флот з акваторії у Чорному морі.

"Робота українських військових у Чорному морі спрямована на те, аби повністю анулювати перебування російського флоту в ньому", — сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що крейсер "Москва" переведено у підводне положення. Подальша робота українських військових спрямована на те, щоб панування російського флоту в Чорному морі було анульоване.

Раніше Селезньов повідомляв, що російський Чорноморський флот у випадку контрнаступу Збройних сил України з метою визволення Криму може змінити місце своєї дислокації. Зокрема, він перебазується до Новоросійська.