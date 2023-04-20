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Експерт оцінив готовність ЧФ Росії чинити опір ЗСУ при звільненні Криму

20 квітня 2023 10:40
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стала відома готовність до опору ЧФ РФ
Російські військові під час навчань в окупованому Криму. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Втрата росіянами гвардійського ракетного крейсеру "Москва" у квітні минулого року суттєво вдарила по боєздатності Чорноморського флоту Російської Федерації. А отже навряд чи варто очікувати від нього серйозної допомоги сухопутним підрозділам російської армії під час контрнаступу ЗСУ для звільнення Криму.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Про Чорноморський флот ще за часів Радянського Союзу казали: "чи флот, чи не флот", — сказав Селезньов. 

Адже насправді, пояснив він, його вогневої міці не достатньо для того, щоб забезпечити надійне прикриття наземного угруповання в Криму. 

Цілком очевидно, звернув увагу військовий експерт, що після знищення флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" цей флот втратив, як мінімум, відсотків 30 свого бойового потенціалу. 

"До того ж небо над Чорноморською ескадрою перестало бути надійно захищеним, і варіантів у росіян, як з цією проблемою впоратися насправді не багато", — констатував експосадовець українського Генштабу.

Як ЗСУ звільнятиме Крим

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що План України щодо звільнення окупованого Криму поступово реалізується. ЗСУ зовсім скоро зайдуть на півострів.

За словами речниці оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, Україна продовжує витискати російський флот з акваторії у Чорному морі.

Раніше Селезньов в коментарі Новини.LIVE висловив думку,  що російський Чорноморський флот у випадку контрнаступу Збройних сил України з метою визволення Криму може змінити місце своєї дислокації. Зокрема, він перебазується до Новоросійська.
 

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