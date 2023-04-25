Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты нашли оригинальный способ защиты входа в Севастопольскую бухту arrow

Оккупанты нашли оригинальный способ защиты входа в Севастопольскую бухту

25 апреля 2023 11:27
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Российские оккупанты преграждают бухты Севастопольа разным хламом
Памятник затопленным кораблям в заливе Севастополя. Фото: Wikimedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупанты в Севастополе довольно необычным способом решили защищать вход в главную бухту города от атак украинских беспилотников. Для этого туда стянуто немалое количество весьма специфических вещей и оборудования.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Читайте также:
Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новости.

"Интересный момент. Враг решил проявить "чудеса" изобретательности для защиты своих кораблей", — сказал Селезнев.

По его словам, вход в Севастопольскую бухту врагом блокируется с помощью плавучих кранов. К тому же россиянами там устанавливаются дополнительные боновые сетки-заграждения.

"Таким образом оккупанты пытаются превратить бухты города в крепость, которая защищена и из воздуха, и из моря от соответствующего влияния дронов", — констатировал военный эксперт.

По мнению Селезнева, Вооруженным силам Украины нужны дальнобойные ракеты, поскольку имеющимися силами и средствами уничтожить вражеские военные объекты в Крыму почти невозможно.

Что происходит с ЧФ РФ

По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, Украина продолжает выжимать российский флот из акватории в Черном море.

"Работа украинских военных в Черном море направлена на то, чтобы полностью аннулировать пребывание российского флота в нем", — сказала Гуменюк.

Она напомнила, что крейсер "Москва" переведен в подводное положение. Дальнейшая работа украинских военных направлена на то, чтобы господство российского флота в Черном море было ликвидировано.

Ранее Селезнев сообщал, что российский Черноморский флот в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины с целью освобождения Крыма может сменить место своей дислокации. В частности, он перебазируется в Новороссийск.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас