Российские оккупанты преграждают бухты Севастопольа разным хламом

Оккупанты нашли оригинальный способ защиты входа в Севастопольскую бухту
Российские оккупанты в Севастополе довольно необычным способом решили защищать вход в главную бухту города от атак украинских беспилотников. Для этого туда стянуто немалое количество весьма специфических вещей и оборудования.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
"Интересный момент. Враг решил проявить "чудеса" изобретательности для защиты своих кораблей", — сказал Селезнев.
По его словам, вход в Севастопольскую бухту врагом блокируется с помощью плавучих кранов. К тому же россиянами там устанавливаются дополнительные боновые сетки-заграждения.
"Таким образом оккупанты пытаются превратить бухты города в крепость, которая защищена и из воздуха, и из моря от соответствующего влияния дронов", — констатировал военный эксперт.
По мнению Селезнева, Вооруженным силам Украины нужны дальнобойные ракеты, поскольку имеющимися силами и средствами уничтожить вражеские военные объекты в Крыму почти невозможно.
Что происходит с ЧФ РФ
По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, Украина продолжает выжимать российский флот из акватории в Черном море.
"Работа украинских военных в Черном море направлена на то, чтобы полностью аннулировать пребывание российского флота в нем", — сказала Гуменюк.
Она напомнила, что крейсер "Москва" переведен в подводное положение. Дальнейшая работа украинских военных направлена на то, чтобы господство российского флота в Черном море было ликвидировано.
Ранее Селезнев сообщал, что российский Черноморский флот в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины с целью освобождения Крыма может сменить место своей дислокации. В частности, он перебазируется в Новороссийск.