Российские оккупанты преграждают бухты Севастопольа разным хламом

Памятник затопленным кораблям в заливе Севастополя. Фото: Wikimedia commons

Российские оккупанты в Севастополе довольно необычным способом решили защищать вход в главную бухту города от атак украинских беспилотников. Для этого туда стянуто немалое количество весьма специфических вещей и оборудования.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новости.

"Интересный момент. Враг решил проявить "чудеса" изобретательности для защиты своих кораблей", — сказал Селезнев.

По его словам, вход в Севастопольскую бухту врагом блокируется с помощью плавучих кранов. К тому же россиянами там устанавливаются дополнительные боновые сетки-заграждения.

"Таким образом оккупанты пытаются превратить бухты города в крепость, которая защищена и из воздуха, и из моря от соответствующего влияния дронов", — констатировал военный эксперт.

По мнению Селезнева, Вооруженным силам Украины нужны дальнобойные ракеты, поскольку имеющимися силами и средствами уничтожить вражеские военные объекты в Крыму почти невозможно.

Что происходит с ЧФ РФ

По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, Украина продолжает выжимать российский флот из акватории в Черном море.

"Работа украинских военных в Черном море направлена на то, чтобы полностью аннулировать пребывание российского флота в нем", — сказала Гуменюк.

Она напомнила, что крейсер "Москва" переведен в подводное положение. Дальнейшая работа украинских военных направлена на то, чтобы господство российского флота в Черном море было ликвидировано.

Ранее Селезнев сообщал, что российский Черноморский флот в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины с целью освобождения Крыма может сменить место своей дислокации. В частности, он перебазируется в Новороссийск.