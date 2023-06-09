Окупанти випустили по Україні ракету, яка може нести ядерний заряд, — Ігнат

Речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

Російські окупанти під час нічного обстрілу України використали крилату ракету Х-55. Ця ракет може нести тактичний ядерний заряд.

Про це в ефірі телеканалу “Київ 24” заявив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

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У ніч з 8 на 9 червня російські війська завдали чергового ракетно-дронового удару по Україні.

Зокрема, були використані такі типи крилатих ракет:

Х-55;

Х-101.

Що особливого у ракеті Х-55

Юрій Ігнат наголосив, що крилата ракета Х-55 сконструйована для того, аби нести ядерний заряд.

Але зараз, звісна річ, росіяни не використовують тактичну ядерну зброю. А Х-55 запускають для того, аби відволікати українську протиповітряну оборону і давати можливість іншим крилатим ракетам влучати в ціль.

Нагадаємо, що, українська протиповітряна оборона цієї ночі знищила чотири крилаті ракети Х-101/Х-55.

Також було збито десять ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та "Ланцет".

Крім того, українські захисники виявили та збили чотири оперативно-тактичні дрони ворога — типу "Орлан-10" і Supercam.

Додамо, що в період з 28 квітня по 5 червня ворог запустив по Україні 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Із них 229 ракет різних типів та 435 дронів. Українська ППО збила 179 ракет і 402 безпілотники.

На цю ракетно-дронову кампанію Російська Федерація витратила близько 1,5 млрд доларів США.