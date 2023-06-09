Оккупанты выпустили по Украине ракету, которая может нести ядерный заряд, — Игнат

Спикер командования ПС ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

Российские оккупанты во время ночного обстрела Украины использовали крылатую ракету Х-55. Эта ракета может нести тактический ядерный заряд.

Об этом в эфире телеканала "Київ 24" заявил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

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В ночь с 8 на 9 июня российские войска нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Украине.

В частности, были использованы следующие типы крылатых ракет:

Х-55;

Х-101.

Что особенного в ракете Х-55

Юрий Игнат подчеркнул, что крылатая ракета Х-55 сконструирована для того, чтобы нести ядерный заряд.

Но сейчас, конечно, россияне не используют тактическое ядерное оружие. А Х-55 запускают для того, чтобы отвлекать украинскую противовоздушную оборону и давать возможность другим крылатым ракетам попадать в цель.

Напомним, что украинская противовоздушная оборона этой ночью уничтожила четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55.

Также были сбиты десять ударных беспилотников типа Shahed-136/131 и "Ланцет".

Кроме того, украинские защитники обнаружили и сбили четыре оперативно-тактических дрона врага — типа "Орлан-10" и Supercam.

Добавим, что в период с 28 апреля по 5 июня враг запустил по Украине 664 ракеты и ударные иранские дроны Shahed. Из них 229 ракет разных типов и 435 дронов. Украинская ПВО сбила 179 ракет и 402 беспилотника.

На эту ракетно-дроновую кампанию Российская Федерация потратила около 1,5 млрд долларов США.