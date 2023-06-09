Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты выпустили по Украине ракету, которая может нести ядерный заряд, — Игнат arrow

Оккупанты выпустили по Украине ракету, которая может нести ядерный заряд, — Игнат

9 июня 2023 13:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты выпустили по Украине ракету, которая может нести ядерный заряд, — Игнат
Спикер командования ПС ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты во время ночного обстрела Украины использовали крылатую ракету Х-55. Эта ракета может нести тактический ядерный заряд.

Об этом в эфире телеканала "Київ 24" заявил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

Читайте также:

Ночная атака россиян

В ночь с 8 на 9 июня российские войска нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Украине.

В частности, были использованы следующие типы крылатых ракет:

  • Х-55;
  • Х-101.

Что особенного в ракете Х-55

Юрий Игнат подчеркнул, что крылатая ракета Х-55 сконструирована для того, чтобы нести ядерный заряд.

Но сейчас, конечно, россияне не используют тактическое ядерное оружие. А Х-55 запускают для того, чтобы отвлекать украинскую противовоздушную оборону и давать возможность другим крылатым ракетам попадать в цель.

Напомним, что украинская противовоздушная оборона этой ночью уничтожила четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55.

Также были сбиты десять ударных беспилотников типа Shahed-136/131 и "Ланцет".

Кроме того, украинские защитники обнаружили и сбили четыре оперативно-тактических дрона врага — типа "Орлан-10" и Supercam.

Добавим, что в период с 28 апреля по 5 июня враг запустил по Украине 664 ракеты и ударные иранские дроны Shahed. Из них 229 ракет разных типов и 435 дронов. Украинская ПВО сбила 179 ракет и 402 беспилотника.

На эту ракетно-дроновую кампанию Российская Федерация потратила около 1,5 млрд долларов США.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас