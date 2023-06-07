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Росіяни обрали нову зброю замість крилатих ракет

7 червня 2023 10:37
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, чим ворог замінив крилаті ракети
ОТРК "Іскандер" на стартовій площадці. Фото: Wikipedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти останнім часом змінили манеру використання типів ракет. Зараз вони все частіше надають перевагу балістичним боєприпасам і дронам замість крилатих ракет.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Останнім часом росіяни роблять акцент на використання наземних ракетних комплексів, повітряних ракетних комплексів стратегічної авіації, використання зенітних ракетних комплексів С-300 і С-400 для завдання ударів, використання авіацією керованих авіабомб і дрони-камікадзе", — сказав Селезньов. 

За його словами, такі дії пов'язані зі спробою влучити в об'єкти військової інфраструктури, ціллю чого є знищення складів з боєприпасами, місць зосередження військової техніки, озброєнь, місць концентрації особового складу, пунктів управління та зв'язку.

"Рівно, як українська армія готує поле майбутньої битви, знищуючи ворожі резерви на тимчасово окупованих територіях і в глибині Російської території, так і російська армія діє по тому ж самому принципу проти нас", — зазначив військовий експерт.

Як ворог використовує ракети

За останні тижні ракетних та дронних атак по Україні, Росія витратила 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Це означає, що вона використовує свої ракетні запаси і травневий темп зможе тримати не більше півтора-два тижні.

Нагадаємо, за даними КМВА, у травні ворог запустив понад 250 повітряних цілей по Києву за травень. Столицю атакували аеробалістичними ракетами "Кинжал" (7 шт), балістичними ракетами "Іскандер" (13 шт), крилатими ракетами (65 шт) та безпілотниками (169 шт).

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