Окупанти вивозять залишки авдіївського коксохімічного заводу
Російські окупанти продовжують грабувати на території України. Вони почали вивозити на лом залишки авдіївського коксохімічного заводу.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
Росіяни вивозять лом з авдіївського коксохімічного заводу
В тимчасово окупованій Авдіївці Донецької області загарбники почали вивіз лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Його вивозять до порту Маріуполя. Дохід від реалізації отримають фірми так званого "глави ДНР" Дениса Пушиліна.
"З покращень в зруйнованому місті лише поклонний хрест, який цинічно встановили окупанти на місці міста, якого більше немає. Це і є "русскій мір": руїни, смерть, бідність та "духовність", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти здійснили тактичне просування на північний захід від Авдіївки в районі Архангельського в ніч проти суботи, 4 травня. Ймовірно, це сталося після рішення України вивести війська з цього району у п'ятницю, 3 травня.
Також бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали знищення окупантів за допомогою дронів. Також військові розповіли про обстановку на Авдіївському напрямку.
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