Окупанти вивозять залишки авдіївського коксохімічного заводу

Знищений авдіївський коксохімічний завод. Фото: "Детектор медіа"

Російські окупанти продовжують грабувати на території України. Вони почали вивозити на лом залишки авдіївського коксохімічного заводу.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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Росіяни вивозять лом з авдіївського коксохімічного заводу

В тимчасово окупованій Авдіївці Донецької області загарбники почали вивіз лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Його вивозять до порту Маріуполя. Дохід від реалізації отримають фірми так званого "глави ДНР" Дениса Пушиліна.

"З покращень в зруйнованому місті лише поклонний хрест, який цинічно встановили окупанти на місці міста, якого більше немає. Це і є "русскій мір": руїни, смерть, бідність та "духовність", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти здійснили тактичне просування на північний захід від Авдіївки в районі Архангельського в ніч проти суботи, 4 травня. Ймовірно, це сталося після рішення України вивести війська з цього району у п'ятницю, 3 травня.

Також бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали знищення окупантів за допомогою дронів. Також військові розповіли про обстановку на Авдіївському напрямку.