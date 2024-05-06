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Оккупанты вывозят остатки авдеевского коксохимического завода

6 мая 2024 11:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты вывозят остатки авдеевского коксохимического завода
Уничтоженный авдеевский коксохимический завод. Фото: "Детектор медиа"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты продолжают грабить на территории Украины. Они начали вывозить на лом остатки авдеевского коксохимического завода.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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Во временно оккупированной Авдеевке Донецкой области захватчики начали вывоз лома из остатков уничтоженного ими коксохимического завода. Его вывозят в порт Мариуполя. Доход от реализации получат фирмы так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина.

"Из улучшений в разрушенном городе только поклонный крест, который цинично установили оккупанты на месте города, которого больше нет. Это и есть "русский мир": руины, смерть, бедность и "духовность", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты совершили тактическое продвижение к северо-западу от Авдеевки в районе Архангельского в ночь на субботу, 4 мая. Вероятно, это произошло после решения Украины вывести войска из этого района в пятницу, 3 мая.

Также бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали уничтожение оккупантов с помощью дронов. Также военные рассказали об обстановке на Авдеевском направлении.

россияне
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка
металлолом

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