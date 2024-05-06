Оккупанты вывозят остатки авдеевского коксохимического завода
Российские оккупанты продолжают грабить на территории Украины. Они начали вывозить на лом остатки авдеевского коксохимического завода.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
Россияне вывозят лом с авдеевского коксохимического завода
Во временно оккупированной Авдеевке Донецкой области захватчики начали вывоз лома из остатков уничтоженного ими коксохимического завода. Его вывозят в порт Мариуполя. Доход от реализации получат фирмы так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина.
"Из улучшений в разрушенном городе только поклонный крест, который цинично установили оккупанты на месте города, которого больше нет. Это и есть "русский мир": руины, смерть, бедность и "духовность", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты совершили тактическое продвижение к северо-западу от Авдеевки в районе Архангельского в ночь на субботу, 4 мая. Вероятно, это произошло после решения Украины вывести войска из этого района в пятницу, 3 мая.
Также бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали уничтожение оккупантов с помощью дронов. Также военные рассказали об обстановке на Авдеевском направлении.
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