Оккупанты ночью обстреляли Краматорск: есть погибшие и раненые

Последствия обстрела Краматорска

В ночь на 23 марта российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области и его окрестности. Повреждено как минимум 3 дома, котельные и гаражи. Также есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Обстрел Краматорска

На Донецком направлении в Авдеевке погибли два человека, когда город был атакован авиаракетным ударом, три ракеты попали на территорию АКХЗ. В Очеретинской громаде было повреждено по меньшей мере 7 домов, которые подвергались обстрелам в городах Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Бердичи, Уманское, Новокалиново, Северное и Нетайлово.

В Марьинской громаде пострадали Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка.

На Горловском направлении повреждены 4 жилых дома и хозяйственное здание в городе Часов Яр, а также были замечены одиночные обстрелы в Торецкой и Соледарской громадах. На Лисичанском направлении под вражеским огнем оказались Торское, Заречное, Ямполь и Терны Лиманской громады, а также Северск и Серебрянка Северской громады.

"За последние сутки российские военные убили двух жителей Донбасса и ранили еще четырех", — написал Кириленко.

Напомним, что в Донецкой области был обнаружен очередной российский агент. Мужчина сдавал россиянам информацию о местах дислокации подразделений ВСУ в Краматорске.

Также сообщалось, что 18 марта российские оккупанты обстреляли город Краматорск Донецкой области.

Россияне использовали кассетные боеприпасы. Они попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. Также было повреждено с десяток жилых домов и несколько автомобилей.

По горячим следам сообщалось, что следствие атаки по меньшей мере два человека погибли и пятеро были ранены.