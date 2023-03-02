Оккупанты рассказывают, что весной будут самые тяжелые бои, — перехват ГУР

Оккупанты уже опасаются западных поставок оружия, — перехват ГУР
Российские оккупационные войска уже делятся между собой о предстоящих тяжких боях. Захватчики понимают, что скоро ВСУ получат мощное западное оружие.
Очередной перехват оккупантов опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины.
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Перехваченный разговор
По телефону захватчик рассказывает другу, что уже этой весной на фронте будут самые ожесточенные бои, ведь украинские бойцы получат современное западное оружие. Кроме того, оккупант жалуется на меткие удары ВСУ уже имеющимся оружием — HIMARS.
Солдат армии рф говорит, что у них была база в Кременной, что на Луганщине. Впрочем, от удара ВСУ от этой базы осталась одна стена и ликвидированные оккупанты.
Также захватчик жалуется, что украинцы вот-вот получат известные немецкие танки Leopard.
Напомним, накануне мы писали, что оккупанты жалуются друг другу, что они сами же сбивают собственные беспилотники.
Захватчик рассказывает одному из собратьев, что второй день подряд его БпЛА сбивают свои же бойцы. Оккупант говорит, что совсем скоро они вообще останутся без оружия.
Также недавно украинская разведка обнародовала перехваченный разговор, где жена российского оккупанта не понимает, как Украина будет расплачиваться с Европой за оказанную военную помощь. Кроме того, она шокирована тем, что ее муж убивал украинских детей.