Оккупанты из авиации обстреляли Запорожскую область: что известно

Российская авиация. Фото: google.com

В пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска обстреляли из авиации населенный пункт Орехов, Запорожской области. Есть значительные разрушения.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Запорожская область. Российские самолеты Су-35 из нанесли удар по населенному пункту Орехов", — рассказал Ермак.

По его словам, повреждены частные дома и здание ДЮСШ.

Последствия русских авиационных обстрелов. Фото: Андрей Ермак/ Telegram

Напомним, 13 апреля оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую область. Они совершили три авиаудара по городу Орехов. Противник нанес авиаудары по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в городе.

Также мы писали, что российские оккупационные войска в ночь с 12 на 13 апреля обстреляли ракетами Славянск. Никто из местных жителей не пострадал, но есть разрушение инфраструктуры.