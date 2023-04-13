Війська РФ здійснили три авіаудари по Запорізькій області: деталі

Російський бомбардувальник Ту-22М3. Фото: google.com

Російські окупанти вкотре атакували Запорізьку область. Вони здійснили три авіаудари по місту Оріхів.

Про це повідомила Запорізька ОВА.

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"Знову ворог нівечить серце мирного міста", — наголосили в ОВА.

Противник завдав авіаудари по приватному сектору, багатоповерхівкам та фабриці в місті.

Наразі фахівці працюють на місці влучань та ліквідовують наслідки російської атаки. Триває встановлення масштабів руйнувань. Інформації про постраждалих не надходило.

"Тримайся, незламне місто!", — додали в ОВА.

Нагадаємо, 12 квітня, російські військові вкотре атакували Запорізьку область. Вони обстріляли два населені пункти. Під ворожим вогнем опинилися міста Оріхів та Гуляйполе.

Також ми писали, що російські окупаційні війська у ніч з 12 на 13 квітня обстріляли ракетами Слов’янськ. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав, але є руйнування інфраструктури.

Додамо, увечері 12 квітня російські війська здійснили черговий ракетний обстріл міста Очаків у Миколаївській області України. На місці події працюють рятувальні служби.