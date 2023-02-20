Оккупанты с первого марта закрывают выезд из Бердянска, — Центр нацсопротивления

Таким образом, захватчики пытаются бороться с партизанами

С первого марта российские военные закрывают выезд из временно захваченного Бердянска Запорожской области. Так враг пытается сражаться с партизанским движением в городе.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

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В сообщении говорится, что российские наемники уже не контролируют ситуацию в городе, поэтому вводятся новые ограничения. Так, пытаясь прекратить партизанскую деятельность, оккупанты заставляют оформлять пропуска для передвижения за пределы города.

Уже с первого марта вступают в силу новые правила оккупационной "власти" Бердянска, фактически закрывающей выезд из города.

"Фактически это означает запрет для выезда всем, кого россияне считают не лояльными. Таким образом москва продолжу превращать ТОТ в тюрьму под открытым небом", — отмечают в Центре национального сопротивления.

Напомним, накануне в Бердянске на базе отдыха "Райский уголок" произошел мощный взрыв. Известно, что оккупанты использовали эту базу как госпиталь для военных.

Также ранее мы писали, что российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске, который располагается почти в 100 километрах от линии фронта.