Оккупанты из беспилотников атаковали медучреждение в Херсоне: что известно
Российские оккупационные войска атаковали Херсон из беспилотников. Повреждено одно из медицинских учреждений города.
Об этом в своем Telegram рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
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Что известно
Глава ОВА отмечает, что один из враждебных БпЛА был направлен на медицинское учреждение Херсона.
"Из-за российской атаки повреждены транспортные средства и здания рядом. Предварительно, медики и пациенты — не пострадали", — написал Александр Прокудин, опубликовав фото с места происшествия.
Как известно, российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 15 марта, более 80 раз обстреляли территорию Херсонской области. Пострадали трое мирных жителей, которые получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, в течение 11 марта российская армия также совершила пять обстрелов по Херсонской громаде, в том числе по населенным пунктам Зимовник, Приозерное и Корабельному району Херсона. Эти нападения привели к трагическим последствиям, в результате которых три человека погибли, а еще трое получили ранения.