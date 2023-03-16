Оккупанты из беспилотников атаковали медучреждение в Херсоне: что известно

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Российские оккупационные войска атаковали Херсон из беспилотников. Повреждено одно из медицинских учреждений города.

Об этом в своем Telegram рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Что известно

Глава ОВА отмечает, что один из враждебных БпЛА был направлен на медицинское учреждение Херсона.

"Из-за российской атаки повреждены транспортные средства и здания рядом. Предварительно, медики и пациенты — не пострадали", — написал Александр Прокудин, опубликовав фото с места происшествия.

Как известно, российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 15 марта, более 80 раз обстреляли территорию Херсонской области. Пострадали трое мирных жителей, которые получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, в течение 11 марта российская армия также совершила пять обстрелов по Херсонской громаде, в том числе по населенным пунктам Зимовник, Приозерное и Корабельному району Херсона. Эти нападения привели к трагическим последствиям, в результате которых три человека погибли, а еще трое получили ранения.