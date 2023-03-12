Окупанти за добу вбили двох мирних жителів Донеччини
Впродовж минулої доби, 11 березня, російські окупаційні війська вбили двох мирних жителів Донеччини. Ще четверо — поранено.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
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Мирні жертви російської агресії
За минулу добу на території Донецької області було вбито двох мирних мешканців. Вони загинули внаслідок ворожих обстрілів.
Одну людину російські снаряди убили в Костянтинівці, ще одного — у Тоненькому.
Поранені мешканці Донеччини
Окрім загиблих мешканців області, були виявлені ще четверо поранених.
Загальна кількість жертв на Донеччині
За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення на території Донецької області загинуло 1407 мирних жителів регіону.
Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3162 людини.
Також Павло Кириленко наголосив, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв та постраждалих в окупованих Волновасі та Маріуполі.
Нагадаємо, станом на ранок 11 березня 2023 в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф загинуло 464 дитини. Ще понад 934 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Також російська дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова визнала депортацію українських дітей до росії. Водночас вона звинуватила Захід у "штучному нагнітанні страху" навколо цієї теми.