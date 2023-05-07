Оккупанты заявили о снижении уровня воды в Каховском водохранилище

Каховское водохранилище. Фото: Wikipedia

Коллаборант и глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище начал снижаться. Недавно он поднялся до критической отметки.

Об этом сообщил Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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Ситуация с водой в Каховском водохранилище

"Уровень воды, который ранее поднялся до критической отметки, начал снижаться в Каховском водохранилище", — сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. В России заявили, что причиной является половодье и якобы неконтролируемый сброс воды из подконтрольных Украине ГЭС выше по течению, а также "обстрелы ВСУ". Оккупанты говорят, что дальнейшее повышение уровня воды могло привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская, подтоплению близлежащих населенных пунктов и Запорожской АЭС.

"Достигнув пиковой нагрузки 17 метров 14 сантиметров, вода в водохранилище перестала прибывать. Уровень воды начал снижаться и уже упал на 6 сантиметров. Это облегчает ситуацию, главное, что нет прироста. Был бы еще приток воды, то прорыв дамбы был бы неизбежен. Опасность снижается, и даже с такими темпами мы в считанные дни можем сказать, что проблема с возможным прорывом дамбы и подтоплением Запорожской области исчерпана", — сообщил Рогов.

По его словам, снижение уровня воды в водохранилище якобы стало возможным благодаря администрации Херсонской области и российским военным.

"Начался сброс воды из водохранилища на Каховской ГЭС", — добавил коллаборант.

Напомним, в Запорожской области частичная "эвакуация" населения продолжается из-за усиленных обстрелов украинских сил на фронте. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сказал, что список попавших под эвакуацию прифронтовых населенных пунктов будет расширен.

Также мы писали, что российские оккупанты, которые находятся на территории Запорожской АЭС, сообщили об остановке работы всех блоков на станции. Россияне предположительно готовят провокации на временно оккупированных территориях Запорожской области.