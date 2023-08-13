"Не залишимо без відповіді": Зеленський прокоментував обстріли України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російські обстріли протягом доби. Внаслідок атак окупантів є загиблі та поранені.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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"Загалом лише від початку цієї доби і до шостої вечора вже 17 повідомлень про обстріли лише в Херсонській області. А ще — Миколаївщина, Запоріжжя, Донбас, Харківщина, прикордоння з Росією в районах північного сходу", — розповів Зеленський.

Глава держави наголосив, що українські військові відповідають російським окупантам на терор. За його словами, не було жодного дня, щоб зло РФ не отримувало нашої цілком справедливої відповіді.

"Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту й не тільки — усе це свідчення того, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді", — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що кожен воїн, який дає Україні результат на передовій, має змогу повернути країні справедливість.

Зеленський додав, що Україна обов'язково переможе.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують нещадно обстрілювати Херсонську область. Так, окупанти вдарили по селах Станіслав та Широка Балка.

Також ми писали, що у неділю, 13 серпня, російські окупанти обстріляли селище Широка Балка Херсонської області. Внаслідок обстрілу кількість жертв російських сил зросла, а в лікарні помер 12-річний хлопчик.

Додамо, російські терористи обстріляли багатоповерхівку у Херсоні. Внаслідок атаки постраждало троє місцевих жителів.